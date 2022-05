1300 buurtbewoners uit Joodse wijk in Antwerpen protesteren tegen goudraffinaderij: "wij worden ziek" 

In Antwerpen hebben 1300 mensen, onder wie veel Joodse schoolkinderen, geprotesteerd tegen goudraffinaderij Value Trading in de stationsbuurt. Ze vinden dat het bedrijf niet thuishoort in een woonwijk en ze vrezen dat ze ziek worden door de chemische stoffen die de raffinaderij gebruikt. Zowel de stad als de provincie Antwerpen verlengden onlangs de vergunning van de goudraffinaderij voor drie jaar. Maar nu is het Vlaams minister Demir die, in beroep, de knoop moet doorhakken.