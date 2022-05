Verwoestende hongersnood in Hoorn van Afrika: "Elke 48 seconden sterft één persoon"

In Somalië heerste er in 2011 al eens een verwoestende hongersnood. Meer dan een kwart miljoen mensen lieten het leven, onder wie de helft kinderen onder de 5 jaar.



Ondanks herhaalde waarschuwingen voor een dreigende crisis kwam de internationale gemeenschap te laat in actie.



Na de tragedie verbonden de leiders uit de regio zich om tegen 2022 een einde te maken aan deze crisissituatie. Bovendien nam ook de internationale gemeenschap zich voor om op tijd in te grijpen zodat dit soort tragedies zich niet meer herhalen. "De volgende keer zou de wereld de waarschuwingen ter harte nemen en vroeg handelen, anticiperen, om de hongercrisis te voorkomen", lees je in het rapport.

"Maar iets dan tien jaar na de hongersnood in 2011 en ondanks verschillende waarschuwingen de afgelopen twee jaar, is de inzet maar halfslachtig gebleken", klinkt het. "We reageren opnieuw te laat en met te weinig om de crisis af te wenden."