Aalsters Ros Balatum ontmoet zaterdag voor het eerst zijn jong: het resultaat van een 'verboden liefde' tussen de Rossen Beiaard en Balatum

De Aalsterse Ros Balatumstoet van de Draeckenieren zaterdag is een eigen alternatief voor de nakende Ros Beiaardommegang "in het dorp D" (zo verwijzen ze in Aalst naar Dendermonde). Daaruit blijkt de eeuwige rivaliteit tussen de 2 steden.

En de humor is nooit veraf, ook nu zaterdag niet, wanneer carnavalsgroep Bjein Treizen uitpakt met een eigen spin-off: "We tonen voor het eerst het jong dat voortgekomen is uit het frivool en onzedig gedrag van het Ros Beiaard en het Ros Balatum toen ze in 2002 de Aalsterse stoet samen deden", zegt Willy Van Mossevelde van Bjein Treizen. "20 jaar later laten we ons Ros Balatum voor het eerst kennismaken met de vrucht van die verboden liefde. Toeschouwers maken er dan ook voor het eerst kennis mee."

Het is gissen naar het geslacht en de naam van het jong, maar dat het op een ezel lijkt is duidelijk.