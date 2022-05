Afval van festivalgangers wordt kunst: expo Horst opent op verlaten militair terrein Vilvoorde

Tien kunstenaars uit binnen- en buitenland en van verschillende disciplines hebben de sfeervolle en ook wel spannende ruimte van Asiat ingenomen. Dé blikvanger is een installatie van de Franse kunstenares Laure Provost in een oude hangar, waar je in de buik van een walvis stapt. Twee weken geleden werd hier nog gedanst tijdens het festival; nu ademt het zeedier hoorbaar en zichtbaar vermoeid in en uit. Op de vloer liggen blikjes, plastic, papier: afval van de festivalgangers dat daarna is geïntegreerd in de installatie. “De mensen die zijn komen feesten, hebben meegewerkt aan dit kunstwerk.” De walvis als symbool van de stilaan verstikte aarde.