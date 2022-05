"Op een gegeven moment is het op" en "schone lei voor Mahdi": Ivan De Vadder en Pieterjan De Smedt over ontslag Beke

De kans is groot dat die nieuwe voorzitter Sammy Mahdi wordt, de huidige staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Voor de aankondiging van Beke is er een gesprek geweest met Mahdi en Joachim Coens. "Of het ontslag er komt op aansturen van Sammy Mahdi is nog niet duidelijk, maar het helpt hem wel. Mocht hij de voorzitter worden, dan kan hij met een schone lei beginnen", zegt De Smedt. Beke gaf aan in zijn speech Mahdi te steunen als kandidaat-voorzitter.