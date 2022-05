Antwerpse studenten helpen jongeren met een verstandelijke beperking en winnen samen de koningin Mathildeprijs 2022

De AP hogeschool in Antwerpen gaat zelf ook enkele Brake-Out jongeren een stageplaats geven, ondermeer in de bibliotheek. Een van hen, Toon, kijkt er erg naar uit naar een nieuwe stageplaats: " Dankzij Brake-Out weet ik meer wat ik wil doen later, want daarvoor wist ik het nog niet zo goed. Het kan zijn werken in een restaurant, in een school, maar mijn doel is ooit leerkracht Engels te worden."