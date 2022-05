Arme Claren-zusters verhuizen na 600 jaar van Gent naar Lokeren

De zusters zelf verlaten in juni definitief het klooster. Nu zondag 15 mei is er een viering om de zusters te bedanken. De zusters Arme Claren hebben mee de viering georganiseerd, en zullen die volgen vanuit de kapel. "Ze zitten in het slotkoor dat aansluit op het hoogkoor van de kapel", legt de kanunnik uit.

De eucharistieviering vindt plaats aan het Sint-Elisabethplein in Gent. Bisschop Lode Van Hecke zal de viering om 15.00 uur voorgaan. Na de viering nodigen de zusters de genodigden uit in hun kloostertuin. "Dat is zeer uitzonderlijk, want het slot wordt dan verbroken."

Alles is via livestream via Kerknet te volgen en iedereen is welkom.