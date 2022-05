Brand in loods op Arsenaalsite werd aangestoken, Gent kondigt extra politiepatrouilles aan in omgeving van site 

Uit onderzoek blijkt dat de brand van eergisteren op de Arsenaalsite in Gentbrugge werd aangestoken. Dat is niet de eerste keer, want in maart werd op dezelfde terreinen ook al een brand aangestoken. De stad hoopt de dader(s) snel te vatten en neemt preventieve maatregelen. "Ik heb de Gentse politie de opdracht gegeven om extra te patrouilleren in de omgeving van de site", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).