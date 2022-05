Trouwste toerist van Brugge in de bloemetjes gezet: "Als 9-jarig jongetje verliefd geworden op de stad"

Ook toen Pauls echtgenote overleed, bleef hij Brugge bezoeken. Op hoeveel bezoeken de teller ondertussen staat, kan hij niet zeggen. "Van twee dingen heb ik spijt: dat ik nooit Vlaams heb leren spreken en dat ik nooit heb bijgehouden hoeveel keer ik hier ben geweest. Maar het moet meer dan 100 zijn. Ik ben naar hier gekomen met de auto, met de bus, met de trein en zelfs met de fiets. Met de parachute nog niet, misschien als je me nog wat tijd geeft…", lacht Paul.

Doorheen de jaren zag Paul de stad veranderen. "Ik herinner me nog hoe de Markt ooit vol auto’s stond. Vraag me niet wanneer dat verboden werd, maar het is een goede zaak. Het is ook goed dat het gratis parkeren op straat is afgeschaft. Brugge is een middeleeuwse stad: auto’s horen er niet thuis."

Een andere duidelijke evolutie is de opkomst van het massatoerisme. "Dat is nu eenmaal de prijs die je betaalt om in zo’n mooie stad te leven, en dat zie ik niet als iets negatiefs. Met toerisme komen welvaart en werk, en wie dat heeft, is doorgaans gelukkiger."