Burgemeester Bree over crisis bij CD&V: “De partij brengt een boodschap die mensen niet begrijpen”

Beide burgemeesters roepen op tot een interne heroriëntatie. Daarbij is het belangrijk dat de partij de rangen sluit, zegt Kristof Audenaert, burgemeester van Torhout. Hij hekelt de vele anonieme commentaren van partijleden in de kranten. "Het is belangrijk dat er discussies zijn. Dat is ook normaal. Maar die zaken moeten intern gezegd worden. Naar buiten toe moeten we aan één zeel trekken."

Van der Auwera deelt die mening. "Ik heb vroeger in het federaal parlement gezeten, en ik heb nooit partijbesturen meegemaakt waar mensen zo onderling elkaar afmaken en bekritiseren. We kwamen daar heel vaak buiten met het gevoel: jongens, waar zijn we nu mee bezig? En dan spreek ik over twaalf jaar geleden, dus het is iets wat al langer bezig is. Dat moet anders."