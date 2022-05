Burgemeester Molenbeek verbiedt bezoek van Geert Wilders en Filip Dewinter

Dewinter en Wilders hadden een officiële aanvraag ingediend voor hun wandeling door Molenbeek, maar die is nu via een politieverordening verboden. De risicoanalyse van de politie was negatief. De actie is niet enkel verboden voor beide politici, maar voor alle deelnemers, tegenhangers en samenscholingen van personen in het kader van de actie. Wie toch actie voert op Molenbeeks grondgebied zal bestraft worden.

Het is niet de eerste keer dat Dewinter en Wilders Molenbeek proberen te bezoeken. In 2017 deden ze een eerste poging en wilden ze op islamsafari in Molenbeek, aangezien het werd bestempeld als de Hoofdstad van de Jihad in Europa". Ook toen werd hun wandeling verboden.