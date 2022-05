Ros Beiaard van 80 kg van chocolade: "Pas op te eten na de ommegang"

Na de drukke paasperiode is chocolatier Jurgen Baert begonnen aan zijn eigen Ros Beiaard in chocolade. Een kleine 4 weken later is het klaar: 80 kg zwaar, 75 cm lang en - met de pluim erbij - 1,20 meter hoog. "Ik ben van Dendermonde, dus vond ik dat ik in mijn branche toch ook eens iets moest doen met het Ros Beiaard."

Het Ros Beiaard van Jurgen is helemaal uit chocolade gemaakt. "Er zitten binnenin geen andere materialen om het stuk stabiel te houden, alleen een chocoladen X-constructie. Alles is dus eetbaar, maar nu mag er nog niet aan geknabbeld worden. Eerst blijft het een showstuk tot de Ros Beiaardommegang van 29 mei achter de rug is."