Bewakingsbeelden tonen hoe Russische militairen twee burgers in Kiev neerschieten

Even later staat de bewaker weer op: hij hinkt, maar leeft nog. Op beelden van een andere camera is vervolgens te zien hoe de man weer binnengaat, om te bellen naar lokale, Oekraïense strijders.

CNN sprak met één van die strijders, die nog met de neergeschoten bewaker heeft gesproken. Volgens de bewaker hadden de militairen hem bij het hek om sigaretten gevraagd, alvorens hem in de rug neer te schieten.

Toen de lokale, Oekraïense strijders de bewaker ter hulp kwamen, had de man al veel bloed verloren. Toen een lokale strijder ter plaatse kwam, om de gewonde man te helpen, begonnen de Russen opnieuw te schieten. De strijders waren niet opgewassen tegen de zware wapens die de Russen hadden en moesten zich terugtrekken.

Zowel de bewaker als de garagehouder is uiteindelijk aan de verwondingen overleden. Op de bewakingsbeelden is nog te zien hoe de Russische militairen achteraf in de autozaak aan het drinken zijn en de zaak plunderen.