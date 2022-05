Code oranje in bos- en natuurgebieden: "Hoog risico op brandgevaar door droogte"

"Het blijft maar droog en we moeten nu goed opletten. Daarom willen we de mensen vragen om extra waakzaam te zijn", legt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West uit.

In eerste instantie geldt de code oranje enkel voor bos- en natuurgebieden, maar ook op andere plaatsen let je best extra goed op. "Het is niet omdat de natuur er langs de buitenkant groen uitziet, dat die niet droog genoeg is om snel in brand te schieten."



Het Agentschap Natuur en Bos vraagt ook om kinderen niet zonder toezicht op de terreinen te laten spelen. "Code oranje heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden die wij beheren, maar het brandgevaar is natuurlijk hetzelfde op andere domeinen. Daarom adviseren we om ook op die plaatsen even voorzichtig te zijn", klinkt het.