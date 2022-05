Coely is terug met nieuwe single "Run it up": "Je moet ervoor gaan, it's now or never"

De Belgische rapster Coely stelt vandaag haar nieuwe single "Run it up" voor. Het is de eerste nieuwe muziek die ze deelt na haar succesvolle debuutalbum "Different waters", dat uitkwam in 2017. In de tussentijd ging ze op zoek naar zichzelf en werd ze mama. ""Run it up" is een energiek nummer dat zegt dat je geen tijd hebt om stil te staan", vertelde ze vanochtend op radiozenders StuBru en MNM.