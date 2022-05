BEKIJK: van België en Nederland tot topfavoriet Oekraïne: deze 25 landen staan in de finale van het Songfestival

1) Zwitserland: Marius Bear - "Boys do cry"

2) Armenië: Rosa Linn - "Snap"

3) IJsland: Systur - "Með Hækkandi Sól"

4) Litouwen: Monika Liu - "Sentimentai"

5) Portugal: MARO - "Saudade, saudade"

6) Noorwegen: Subwoolfer - "Give that wolf a banana"

7) Griekenland: Amanda Georgiadi Tenfjord - "Die together"

8) Oekraïne: Kalush Orchestra - "Stefania"

9) Moldavië: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - "Trenulețul"

10) Nederland: S10 - "De diepte"

11) België: Jérémie Makiese - "Miss you"

12) Tsjechië: We Are Domi - "Lights off"

13) Azerbeidzjan: Nadir Rustamli - "Fade to black"

14) Polen: Ochman - "River"

15) Finland: The Rasmus - "Jezebel"

16) Estland: Stefan - "Hope"

17) Australië: Sheldon Riley - "Not the same"

18) Zweden: Cornelia Jakobs - "Hold me closer"

19) Roemenië: WRS - "Llámame"

20) Servië: Konstrakta - "In corpore sano"

21) Italië: Mahmood & BLANCO - "Brividi"

22) Duitsland: Malik Harris - "Rockstars"

23) Frankrijk: Alvan & Ahez - "Fulenn"

24) Spanje: Chanel - "SloMo"