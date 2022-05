Droogte brengt voortplanting van heikikker en bruine kikker in het gedrang: "Verloren jaar"

"We moeten met zijn allen anders gaan omgaan met regen- en grondwater", vindt Engelen. "Vorig jaar was een natter jaar, maar de jaren daarvoor kregen we ook al af te rekenen met grote droogte. En toch zie ik dat er ieder voorjaar weer grachten en beken geruimd worden, zodat we regenwater snel kunnen afvoeren. En dan enkele maanden later komen we tot het besef we dat water nodig hebben om onze gewassen te laten groeien. En dan zetten we een pomp om grondwater op te pompen."