Goede doelen krijgen veel minder erfenissen sinds fiscaal achterpoortje gesloten is

In de laatste zes maanden van 2021 kregen goede doelen alles samen nog 221 erfenissen van mensen uit Vlaanderen, goed voor 79 miljoen euro. Geen slecht bedrag, maar wel een pak minder dan in de eerste zes maanden van vorig jaar: toen ging het om 445 erfenissen, die samen 145 miljoen euro opbrachten. "Daarmee zien we al een duidelijke daling tegenover het jaar ervoor", zegt Vlaams Parlementslid Maurits Van de Reyde van Open VLD. "In 2020 lieten er nog 1.036 Vlamingen via hun testament 391 miljoen euro na aan het goede doel. En die cijfers waren toen al enkele jaren aan het stijgen."