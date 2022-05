 Baby-boa die lag te zonnen in tuin in Brasschaat blijkt huisdier van de buurvrouw

De eigenaar is gevonden van de ontsnapte baby-boa die lag te zonnen in de tuin van een vrouw in Brasschaat. Het dier was ongeveer een halve meter lang, en had waarschijnlijk net een rat of een babykonijntje opgegeten. Het bleek te gaan om een kleine boaconstrictor. De wurgslang werd tijdelijk opgevangen door het vogelopvangcentrum in Kapellen. Zij hebben nu de eigenaar gevonden, het blijkt om de buurvrouw te gaan.