Family Justice Center opent in Geel: intrafamiliaal geweld gezamenlijk aanpakken

Over geweld in gezinnen rust nog een groot taboe. Het is daarom moeilijk om betrouwbare cijfers te krijgen over het aantal gevallen. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van intrafamiliaal geweld pas na 35 incidenten hulp zoeken. “Door de coronacrisis hebben we gemerkt dat de cijfers van intrafamiliaal geweld gestegen zijn. Het is des te meer nodig om er samen voor te zorgen dat elk gezin dat ermee te maken krijgt, ook een oplossing kan krijgen”, zegt Ines Conderaerts.