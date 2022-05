Federaal procureur Van Leeuw: "Door personeelstekort moeten we soms zware misdaad laten liggen"

Maar volgens Van Leeuw is er meer aan de hand. Zo is de werking hervormd in 2014 en lijkt die niet meer aangepast aan de huidige noden. "Sinds 2014 is er geen centrale dienst meer die een beeld van criminaliteit kan geven, die bepaalde fenomenen in kaart brengt. Het gaat dan bijvoorbeeld over de invloed van motorbendes op ons grondgebied of de problematiek van drugs of corruptie", zegt hij. "Als we dat beeld niet hebben, riskeren we verkeerde keuzes te maken voor het beleid dat we voeren."