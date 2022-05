Finland stap dichter bij NAVO-lidmaatschap: Finse president en premier spreken zich uit voor toetreding

De Finse premier Sanna Marin maakte een maand geleden al duidelijk dat ze voor toetreding tot de NAVO was. Een opvallende breuk met het verleden, want Finland heeft, net als Zweden, een lange geschiedenis van neutraliteit in tijden van oorlog, maar sinds de Russische invasie van Oekraïne groeide de steun onder de bevolking om lid te worden van de NAVO. Finland deelt een 1.300 kilometer lange grens met Rusland.

Met de gemeenschappelijke mededeling van de premier en president Sauli Niinistö wordt nu een proces in gang gezet om de definitieve politieke beslissing te nemen. Wellicht valt die over enkele dagen, na een parlementair debat. Al is goedkeuring van het parlement eigenlijk niet nodig.