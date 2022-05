"Ga niet naar het toilet wanneer het regent", organisatie wil aandacht voor Brusselse waterlopen 

“Ga niet naar het toilet wanneer het regent”: met deze opvallende oproep wil Canal It Up de Brusselse waterlopen redden. Bij de actie horen ook verkeersborden met een mannetje en een vrouwtje die duidelijk naar de wc moeten. “Het kanaal en de Zenne zijn sterk vervuild door rioolwater dat naar beide waterlopen stroomt wanneer het regent. Wij hebben het hele systeem grondig bestudeerd en het was geen gemakkelijk vraagstuk maar we hebben eindelijk de oplossing gevonden: Hold your Pee & Poo when it rains!”, zegt Pieter Elsen van Canal It Up.