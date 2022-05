Gents stadspersoneel kan tijdens de werkuren gratis een voltijdse opleiding volgen voor kinderbegeleider of zorgkundige

Als een personeelslid de opleiding volgt, wordt zijn of haar werk door iemand anders overgenomen. "Het is niet zo dat andere collega's dan het werk moeten opvangen van hun collega die een voltijdse opleiding volgt. In de stad is er veel instroom en kunnen we personeel aannemen", aldus de schepen. "We zijn er ook redelijk van overtuigd dat de mensen die de gratis opleiding volgen, daarna binnen de stadsdiensten zullen blijven werken. Ze kunnen uiteraard naar de privésector gaan, maar die kans is klein. We merken dat bijvoorbeeld aan zij-instromers. Dat zijn mensen die na een job in de privésector voor de stad komen werken. Die doen dat deels voor de werkzekerheid die de stad kan bieden."