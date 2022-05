Gentse Gilde van de Stroppendragers zoekt jong bloed om mee te stappen in de rondgang tijdens de Gentse Feesten

Een paar tientallen jongeren zijn er nodig om voorop te lopen in de Rondgang van de Gentse Stroppendragers tijdens de Gentse Feesten. "En die zijn nu moeilijker te vinden dan andere jaren", zegt Alain Colbrandt van de Gilde van de Stroppendragers. "We gebruiken de deelnemerslijsten van vorige jaren, maar het is nu wat moeilijker om mensen te overhalen, zowel jongeren als volwassenen. Misschien is dat deels het gevolg van de coronacrisis, want de Gentse Feesten én dus ook de Stroppenommegang hebben 2 jaar stilgelegen. Het is nochtans leuk én een eer om daarin te mogen meestappen. "