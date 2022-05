Gouverneur Lantmeeters verscherpt droogtemaatregelen: verbod op het onttrekken van water uit beken in Zuid- en West-Limburg

Sinds 1 januari 2022 is er in Limburg een permanent onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen. Die liggen vooral in het noorden en oosten van Limburg. En daar komt morgen een tijdelijk onttrekkingsverbod bij voor een heel aantal extra beken. De aanleiding hiervoor is het uitzonderlijk droge weer van de afgelopen periode.

Metingen tonen aan dat de peilen en debieten in enkele waterlopen sterk gedaald zijn. Bovendien wordt er voor de komende 2 weken geen verbetering verwacht. En daarom is er vandaag een droogte overleg geweest, en daar heeft gouverneur Jos Lantmeeters beslist om tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen.