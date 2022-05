Groots klassiek openluchtconcert gepland op het evenementenplein aan de mijnschacht van Eisden

David Winkels heeft het evenement naar Maasmechelen gehaald. Hij heeft de organisatoren leren kennen op Klassiek in het Park en vond het zeker ook interessant voor Maasmechelen. "Wat ik er leuk aan vind, is dat je een hoogkwalitatief evenement voor zo veel mogelijk mensen kan organiseren. Hier is ook nog nooit een opera georganiseerd en het is helemaal niet prijzig. Instaptickets zijn er voor 15 euro." Winkels hoopt op 1.500 tot 2.000 toeschouwers. "En het gaat gezellig worden", besluit hij, "in die mate dat er hopelijk op het einde samen gewalst gaat worden."