Grote boom die in Kruisem sneuvelde tijdens storm in februari wordt speeltuig voor kinderen

De school heeft heel wat schade ondervonden tijdens de storm van een paar maanden geleden. Directrice Vanessa Truyen: "Toen heeft ook onze grootste en onze mooiste boom het begeven. Daar was veel verdriet om want de boom was ook op onze Kei-ravan gevallen. Dat is een zorgcaravan die gemaakt is door ouders waar de kinderen hun gevoelens in kunnen vertellen of even alleen in willen zijn."