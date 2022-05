Het bedrijf Tereos in Aalst moet nieuwe geurhinder laten onderzoeken

De Tereosfabriek in Aalst bestaat al sinds het einde van de jaren 1800 in het centrum van Aalst. Ze verwerkt grondstoffen tot suiker, zetmeel en alcohol. Eerder waren al op drie plaatsen in het bedrijf bronnen gevonden van geurhinder. Nu is er een vierde bron gevonden en die wordt nu door het bedrijf onderzocht en aangepakt. Er is al lang discussie of de fabriek nog wel op die plaats thuishoort, midden in een stadscentrum.