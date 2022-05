Al 2 dagen hinder op spoor tussen Sint-Niklaas en Antwerpen door brandjes na slijpwerken  

Momenteel is een slijptrein bezig met het onderhoud van de sporen in en rond het station van Sint-Niklaas. "Dat is een trein die ook op buitenlandse sporen wordt ingezet", zegt Frédéric Petit van Infrabel, "dus die staat bij ons al heel lang ingepland. Het is dan ook niet mogelijk om die planning te veranderen omdat we nu in een periode van uitzonderlijke droogte zitten. Daarom zetten we sowieso personeel in dat die slijptrein volgt om brandjes te voorkomen. Maar we zullen onze waakzaamheid verhogen. Toch is dàt alleen niet genoeg. Er passeren veel treinen in de buurt van het station, en die kunnen ook vonken geven op het droge gras, of op de dwarsliggers."