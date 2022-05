Er was wat reactie in mijn mailbox rond “De Stemming”. De grote enquête onder Vlamingen van VRT en De Standaard. Is die enquête wel betrouwbaar wilden sommige burgers weten. Tja, peilingen zijn altijd een momentopname, ze zijn altijd een inschatting op basis van een steekproef. Ging de redactie voorzichtig genoeg om met de resultaten van "De Stemming"? Klik op de ondertitelde clip voor een antwoord op die vraag.