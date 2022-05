Vlaamse jagersvereniging start met meldpunt voor zieke reeën: "Oorzaak van onbekende ziekte achterhalen"   

Op de website van de HVV kan je vanaf nu een zieke, verzwakte of gestorven ree melden. "We kregen steeds meer meldingen van jagers over zieke en verzwakte reeën in de natuur", zegt Geert Van den Bosch, directeur van HVV. De organisatie wil met het meldpunt een beter zicht krijgen op de onbekende ziekte die sinds kort onder de reeën circuleert. De getroffen dieren hebben vooral last van diarree en lijken sterk vermagerd. Sommige dieren sterven aan de ziekte.