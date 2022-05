Lambiekbrouwer Jean-Pierre (80) supportert al sinds de jaren 40 voor Union: "Moeten aanvaarden dat titelsprookje voorbij is"

Het is bijna ontroerend hoe de supporters van Union altijd achter hun club blijven staan. "Ik was daarnet in de brouwerij. Mijn zonen en mijn zeven kleinzonen waren er ook. Zij waren er gisteren bij in Brugge", zegt Jean-Pierre. "Die zitten echt in zak en as. Het is jammer, het was echt een droom. Maar wat Union gedaan heeft, is formidabel en volgend seizoen beginnen we opnieuw. En ik zal er ook zijn, om te schreeuwen en te lachen."