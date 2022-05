Joggers oog in oog met everzwijnen in centrum van Overijse: "Rustig blijven en niet panikeren"

Een onverwachte ontmoeting met wilde zwijnen: je zou van minder onder de indruk zijn. Enkele wandelaars en joggers waren woensdag in Overijse erg onder de indruk toen ze ineens oog in oog stonden met everzwijnen. "Ik heb het zelf nog niet gezien", zegt boswachter Patrick Huvenne. "Maar het kan kloppen. We weten al enkele jaren dat er everzwijnen zijn in het Zoniënwoud en in het Meerdaalwoud en ook in het gebied daartussenin. Everzwijnen volgen de natuurlijke structuren en komen via de IJse- en de Laanvallei in Overijse terecht."