Kardinaal Zen en 3 anderen opgepakt in Hongkong: "Zen is al langer een doorn in het oog van China"

Kardinaal Zen was bestuurder van het fonds en heeft zich altijd openlijk gekant tegen Communistisch China. "Hij is al langer een doorn in het oog van de regering", aldus Luc Vermaercke, hoofdredacteur van Kerk en Leven, in "De wereld vandaag" op Radio 1. Naast zijn tegenstrijdige houding ten opzichte van China heeft hij eigenlijk ook een moeilijke verhouding met het Vaticaan zelf.