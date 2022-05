Burgemeesters Zutendaal en Lanaken: "Brouwers was onze  bekendste inwoner maar hij stond op zijn privacy"

Jeroen Brouwers leefde van 1993 tot 2016 in een huis in het bos in Zutendaal. Dat huis lag zonevreemd en Brouwers moest er weg. Hij kreeg wel langer uitstel dan wettelijk voorzien maar moest uiteindelijk toch vertrekken. "Een spijtige zaak", zegt toenmalig burgemeester Jos Beuls van Zutendaal. "Toen hij het huis kocht, wist hij niet dat het zonevreemd lag. We hebben nog geprobeerd een oplossing te vinden, maar dat is niet gelukt. Ik vond dat jammer want dat verdiende hij niet."