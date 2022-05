Limburgse en Leuvense studenteninspecteurs gaan op uitwisseling bij elkaar

De bedoeling van een studenteninspecteur is de drempel tussen studenten en politie verlagen. Studenten kunnen bijvoorbeeld bij hen terecht voor aangiftes of meldingen, maar ook voor informatie over bijvoorbeeld de organisatie van fuiven. Beide inspecteurs van de politiezone Leuven en Limburg Regio Hoofdstad nemen nu bij elkaar een kijkje. "De uitwisseling werd georganiseerd om onder andere kennis uit te wisselen en de lokale fenomenen in het studentenleven onder de loep te nemen", klinkt het bij beide zones.

Elfi Nijssen is als eerste op uitwisseling gegaan, naar Leuven, om daar samen met collega Gil Vanommeslaeghe de jaarlijkse beiaardcantus op het Ladeuzeplein in goede banen te leiden. Meer dan 4.000 studenten namen deel. "Het was de eerste keer dat ik die beiaardcantus heb meegemaakt, en ik vond het prachtig", blikt Nijssen de ochtend erna terug. "Dit is een folklore die nooit verloren mag gaan. Het was een leerrijke ervaring."