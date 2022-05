Duizenden Palestijnen nemen afscheid van gedode journaliste Shireen Abu Akleh

Abu Akleh kreeg gisterochtend in de stad Jenin een kogel in het hoofd. Volgens Palestijnse ooggetuigen is er geen twijfel dat de kogel door het Israëlische leger werd afgevuurd. Israël trekt geen conclusies en wacht liever de resultaten van het onderzoek af. Het sluit ook niet uit dat de kogel van Palestijnse kant afkomstig zou zijn. De Israëlische regering vroeg aan de Palestijnen om de bewuste kogel te overhandigen, maar zonder succes: "We zullen meteen naar het Internationaal Strafhof stappen", zei de Palestijnse president.