Ereloonsupplementen van artsen in ziekenhuizen jaar lang geplafonneerd

Een plafonnering van de ereloonsupplementen dus, voor minstens een jaar. Brengt dat de financiering van de ziekenhuizen niet gevaar, want artsen moeten een deel van hun erelonen en supplementen aan het ziekenhuis afdragen? Minister Vandenbroucke: “Het argument dat de supplementen nodig zijn in alle ziekenhuizen om die te doen draaien, is toch met een korrel zout te nemen. Je kan niet goed uitleggen dat in sommige ziekenhuizen veel meer supplementen worden gevraagd dan in andere, terwijl die ziekenhuizen door de overheid op juist dezelfde manier gefinancierd worden."

"Het is wel zo dat artsen onder druk staan om steeds meer van hun erelonen en van supplementen af te staan om tekorten van ziekenhuizen te helpen dekken. Daarom is ook afgesproken dat de maximumpercentages die van toepassing zijn op de opdrachten van de artsen in de ziekenhuizen ook bevroren worden. Het is van twee kanten gelijk oversteken,” zegt Frank Vandenbroucke.