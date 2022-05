Meer dan 500 bezwaren tegen uitbreiding van schietclub in Ruisbroek

Dat zien heel wat mensen niet zitten. De buurtbewoners ondervinden naar eigen zeggen al meer dan dertig jaar geluidsoverlast van de schietclub, en een uitbreiding zou dat nog erger maken. "De club heeft gevraagd om meer dagen te mogen schieten, ook in het weekend, ook op zon- en feestdagen en ook meer schoten per dag", zegt Peter Van Remoortele in naam van de buurtbewoners. "Dat is voor ons totaal onaanvaardbaar. Voor ons is nu van belang dat dit dossier op een ernstige manier behandeld wordt."