Minister van Mobiliteit Peeters wil herinnering periodieke keuring auto enkele weken vroeger sturen

Het probleem is niet nieuw. Wie een auto heeft, slaagt er niet altijd in om tijdig een afspraak te maken voor de jaarlijkse technische keuring. Mensen krijgen een vijftal weken voor het vervallen van hun keuringsbewijs een groene herinneringskaart. Maar niet iedereen slaagt erin om in die periode nog een afspraak te maken en naar de keuring te gaan. Daardoor riskeer je een laattijdigheidstoeslag en ook boetes voor het rondrijden met een niet-gekeurde wagen.