Morgen hinder verwacht bij bussen van De Lijn in Limburg

De actie van de vakbonden is niet gericht tegen de directie van De Lijn. De bonden willen de regering een duidelijk signaal geven, vanwege de dalende koopkracht en daarmee samenhangend de loonnormwet. In Limburg zal vermoedelijk 55 procent van de bussen rijden.

Reizigers kunnen in de routeplanner van De Lijn zien welke ritten wel rijden. Of ook via delijn.be/alternatievedienstverlening.