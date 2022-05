Meeste gepensioneerden missen 'post' over pensioenbedrag in Mypension: wie kiest voor papier ontvangt niet alles

De laatste jaren ontvangen gepensioneerden steeds minder post van de pensioendiensten en worden nieuwe documenten in de plaats daarvan in de digitale tool Mypension geplaatst. Op zich is de tool een nuttige evolutie, vindt de Ombudsman Pensioenen, maar de communicatie erover is niet wat ze moet zijn. Bijna vier op de vijf gepensioneerden krijgt geen signaal dat er "post" op hen wacht in deze digitale tool. En die ongelezen post kan wel degelijk van belang zijn, want ze bevat wijzigingen in je pensioenbedragen.



"De digitalisering is op veel vlakken absoluut een zeer goede zaak. Communicatie via Mypension is sneller dan wanneer je iets via post verstuurd, het is ook veiliger, ecologischer, en goedkoper. Het bespaart heel wat", legt de Ombudsman Pensioenen uit. Maar zelfs wie ervoor kiest om documentatie via post te krijgen, heeft eigenlijk enkel via dit platform toegang tot veel informatie. We werpen een blik op hoe dat komt.