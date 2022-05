Bosbrand in Oud-Turnhout: stapel hout vliegt in brand en slaat over naar bos

In Oud-Turnhout werd de brandweer vanmorgen rond 4.30 uur opgeroepen voor een bosbrand aan Rhoode. "Toen we aankwamen zagen we dat een hoge stapel hout over een lengte van zo'n 150 meter in brand was gevlogen. De vlammen hadden zich ook al zo'n 15 meter in het bos verspreid", zegt Jan Druyts van Brandweer Zone Taxandria. "We hebben met 2 autopompen en 4 tankwagens even een heel pittige inzet gehad. Intussen is het gevaar geweken."