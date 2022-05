Het is opnieuw even druk in de Brusselse Nieuwstraat als voor de coronacrisis

In november 2019, een paar maanden voor de pandemie, kreeg de Nieuwstraat gemiddeld 44.689 bezoekers over de vloer. In de afgelopen maand april 2022 lag het gemiddelde aantal voetgangers in de winkelstraat op 44.312. Daarmee lijkt het normale leven teruggekeerd en is de Nieuwstraat opnieuw de drukst bezochte winkelstraat in Brussel, voor de buurt van de Naamsepoort en de Elsensesteenweg.



"Het aantal bezoekers aan de Nieuwstraat is een goede indicator voor de algemene gezondheid van het stadscentrum", zegt Isabelle Grippa, CEO van hub.brussels. "Het feit dat deze winkelstraat opnieuw aan de top staat, ook al zijn de toeristenaantallen nog niet opnieuw op hun hoogtepunt, is een goed voorteken voor de detailhandel en de horeca van het stadscentrum in zijn geheel."

Na een moeilijke coronaperiode en wisselende bezoekersaantallen ziet het er opnieuw beter uit voor de handelszaken in en rond de Nieuwstraat. In augustus 2020 bijvoorbeeld, toen winkelen met maximaal twee personen toegestaan was, kwamen er op topdagen een 20.000-tal bezoekers naar de Nieuwstraat. Bij de heropening van de niet-essentiële winkels midden januari 2021 steeg dat aantal naar een piek van 50.000 voetgangers. Eind vorig jaar, in de aanloop naar Kerstmis en Nieuwjaar, waren er uitschieters tot 65.000 shoppers, maar op zaterdag 30 april werd een piek van 70.000 bezoekers behaald. En dat zonder solden of feestdagen.