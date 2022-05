Noord-Korea geeft voor het eerst grote corona-uitbraak toe en gaat in nationale lockdown

In de zomer van 2020 gaf Noord-Korea voor het eerst toe dat er een coronabesmetting was vastgesteld in het land: bij een man die teruggekeerd zou zijn uit Zuid-Korea, de vijand van Noord-Korea. Toen werd de grensstad Kaesong onder lockdown geplaatst.

Nu is echter op een crisisvergadering van het politbureau, met de top van de communistische partij, beslist dat Noord-Korea in nationale lockdown gaat. Daarbij zullen maximale maatregelen worden getroffen om de epidemie onder controle te krijgen.