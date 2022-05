Onderzoekers laten voor het eerst plantjes groeien in maangrond

Dat regoliet verschilt heel erg van de grond op aarde: zo bleek het in eerste instantie hydrofoob - waterafstotend - en bleef water in druppeltjes op het oppervlak liggen. De onderzoekers moesten de maangrond flink omroeren met water om daar verandering in te brengen en de maangrond gelijkmatig nat te krijgen.

Toch hebben onderzoekers van de University of Florida (UF) nu aangetoond dat planten met succes kunnen ontkiemen en groeien in de maangrond. Ze onderzochten in hun studie ook hoe de planten biologisch reageren op de compleet andere grond.

Het werk is een eerste stap naar het kweken van planten voor voedsel en zuurstof op de maan of tijdens ruimtemissies.

Het sluit aan op het Artemisprogramma, waarmee de NASA tegen 2025 opnieuw mensen naar de maan wil sturen. "Artemis zal een betere kennis vragen over hoe planten in de ruimte te laten groeien", zei Rob Ferl, een van de auteurs van de studie en professor tuinbouwwetenschappen aan het Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) van de UF.

Zelfs in het begin van de exploratie van de maan hebben planten een belangrijke rol gespeeld, zei Anna-Lisa Paul, een andere auteur van de studie en onderzoeksprofessor tuinbouwwetenschappen aan het IFAS.

"Planten hebben geholpen om vast te stellen dat de grondstalen die van de maan werden meegebracht, geen ziekteverwekkers of andere onbekende bestanddelen bevatten die het aardse leven schade zouden kunnen berokkenen, maar die planten werden enkel bestrooid met het maanregoliet en werden er niet daadwerkelijk in gekweekt", zei Paul.