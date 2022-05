Opnieuw 50 partygate-boetes voor Downing Street, maar niet voor premier Boris Johnson

De Britse politie heeft 50 nieuwe boetes uitgeschreven voor overheidspersoneel die een kerstfeestje organiseerden in december 2020, toen de coronamaatregelen zeer streng waren in het Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson was toen niet aanwezig. Er werden verder geen namen vrijgegeven. De politie onderzoekt 12 lockdownfeestjes in totaal, Johnson zou op minstens 3 van de 12 aanwezig zijn geweest.