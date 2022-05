Oproep aan Maaslanders die in het kasteel van Leut geboren zijn: "Drop je babyfoto in de brievenbus"

Toerisme Vlaanderen is sinds vorig jaar de eigenaar van het kasteel van Leut. Maar het traject rond de restauratie en nieuwe bestemming voor het kasteel duren nog een tijdje. En zo lang wilde Toerisme Vlaanderen niet wachten om wat leven op de site te brengen. Vandaar dus dat er deze zomer een zomerbar zal zijn en ook een tentoonstelling over de geschiedenis van het kasteel.



Die expo behandelt vooral twee periodes, vertelt projectleider Ben De Vriendt. "Enerzijds is er de familie Villain XIIII, en anderzijds de tijd dat het een ziekenhuis was, dat was vanaf 1920." En daar zijn toen veel mensen geboren, want ik hoor van veel mensen dat ze wel iemand kennen die daar geboren is, of er zelf geboren zijn, gaat De Vriendt verder. "Het is toch ook uniek om te kunnen zeggen: ik ben in een kasteel geboren. Je merkt dat mensen daar trots op zijn. Daarom dus de oproep aan die mensen om hun babyfoto op te sturen, dat kan digitaal of analoog, want we hebben een mooie brievenbus gehangen aan de poort van het kasteel."