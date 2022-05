Passagier zonder vliegervaring zet vliegtuig veilig aan grond na uitvallen piloot

"Hij was zeer kalm", getuigt Morgan bij CNN. De passagier had nog nooit zelf gevlogen, maar had wel al vaker in vliegtuigen gezeten en had andere piloten zien vliegen. Met de hulp van luchtverkeersleider Morgan slaagde hij erin het toestel veilig aan de grond te zetten op Palm Beach International Airport, de grootste luchthaven van de regio.

Na de landing ontmoette Morgan zijn nieuwe 'student' die hem uitvoerig bedankte. "Het was een emotioneel moment", aldus Morgan. "Hij zei dat hij gewoon naar huis wilde, naar zijn zwangere vrouw, en dat voelde nog beter. In mijn ogen was hij de held, ik deed gewoon mijn job."